En effet, avec son écran LCD plus imposant et une fiche technique plus moderne, la batterie sera mise à rude épreuve. Et c'est ce que Nintendo confirme en indiquant une autonomie qui sera comprise « entre 2 et 6,5 heures de jeu ». Evidemment, ce temps dépendra du jeu choisi et de divers paramètres, mais on tend ici à se rapprocher de l'autonomie de la Switch originelle, et non de la Switch OLED, laquelle propose entre 4 et 9 heures d'autonomie.