Nintendo Switch 2 : seul le modèle le plus cher serait rétrocompatible

Pas plus tard qu'hier, le podcast Xbox Era est longuement revenu sur les différents échos gravitant autour de la future console de Nintendo. Nick Baker, également connu sous le pseudonyme « Shpeshal Baker », a tenu à partager une information qui lui aurait été communiquée il y a peu. D'après lui, Nintendo pourrait prendre la décision de ne pas proposer la rétrocompatibilité à toutes les variantes de sa Nintendo Switch 2.

À l'instar de ce que propose actuellement Sony avec les deux moutures de sa PlayStation 5, l'une étant dotée d'un lecteur de disques et l'autre non, Big N déciderait de ne pas proposer de support cartouches sur son modèle d'entrée de gamme. La firme japonaise souhaiterait donc, notamment pour des raisons de coûts, commercialiser un modèle plus accessible, mais incapable de lire les jeux Nintendo Switch.