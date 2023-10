La PlayStation Slim 2023 face à la PS5 2020 : le jeu des différences

Contrairement à ce qu'il serait possible d'imaginer, cette nouvelle PS5 ne jouira pas de meilleures performances que son aînée. Il s'agit d'un modèle purement identique technologiquement parlant, les seules différences résidant dans son espace de stockage (qui passe de 825 Go à 1 To), son design, sa taille et son poids, ou encore son lecteur de disque détachable. Même le prix sera parfaitement identique (449,99 euros pour la Digital Edition et 549,99 euros pour le modèle avec lecteur). Nous vous rappelons qu'elle sera disponible dès le mois de novembre prochain.

Pour celles et ceux qui attendent désespérément l'annonce d'une PS5 plus puissante, il faudra probablement patienter encore quelques mois supplémentaires, soit plus précisément jusqu'à la fin d'année 2024 avec l'arrivée potentielle d'un modèle Pro.