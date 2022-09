PS5 : le nouveau modèle est disponible, quelles sont les nouveautés ?

Austin Evans, un youtubeur spécialisé dans la tech, a ainsi démonté la bête pour voir ce qu'il en est réellement. Comme principales nouveautés de cette mouture 2022, on trouve une carte mère et un système de refroidissement revisités. Tous deux sont nettement plus légers que ceux présents dans le modèle original, ce qui explique la perte de poids.

Le système de refroidissement, déjà modifié dans la version 2021, dispose ici d'un dissipateur thermique plus petit et d'un tuyau de chauffage supplémentaire fixé à l'arrière. La grande nouveauté par rapport aux modèles précédents de la console, c'est une carte mère flambant neuve, plus petite sans, a priori, en pâtir côté performances.