PS5 : un système de ventilation silencieux... et intelligent ?

En optant pour du métal liquide en lieu et place de la pâte thermique, et avec un système de refroidissement gigantesque, la PS5 semble avoir été pensée pour éviter toute forme de surchauffe, et (on l'espère) de bruit causé par le système de ventilation.

On espère aussi que Sony est parvenu à trouver un système de refroidissement aussi efficace que stable sur le long terme, et que le ronflement impressionnant de la PS4 Pro ne sera bientôt plus qu'un vilain (et bruyant) mauvais souvenir…

Du côté de chez Microsoft, on sait que la Xbox Series X a été particulièrement bien optimisée sur ce point, et on attend maintenant de savoir si Sony est parvenu à faire mieux (ou au moins aussi bien) que sa concurrente. Réponse dans quelques semaines…