PS5 : la console de Sony sera très imposante

Le 11 juin dernier, Sony achevait sa « conférence » en apothéose en dévoilant le design de la PlayStation 5. Avec sa robe blanche et sa ventilation très apparente, la machine a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. De plus, la PS5 se déclinera en deux modèles distincts. Une version embarquera un lecteur Blu-ray 4K et l'autre pourra uniquement lire les jeux dématérialisés.