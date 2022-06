Une PS5 watercoolée et épaisse de seulement 2 cm, ça c'est la console qu'on voudrait tous Sony !

Côté look, cette PS5 Slim (réalisée à partir d'une PS5 Digital Edition) affiche une allure de lecteur Blu-Ray, avec des mensurations réduites de l'ordre de 78 %. La console a une épaisseur de seulement deux centimètres, contre un peu moins de dix centimètres sur le modèle initial. Évidemment, il s'agit d'une expérience « pour la science », et il conviendra de patienter encore quelques mois pour découvrir à quoi ressemblera la « vraie » PS5 Slim, dont on pourra faire l'acquisition (on l'espère) en boutiques.