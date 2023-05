PlayStation 5 Pro : fini la rumeur, voilà du concret et des kits de développement !

La PS5 fait un bond prometteur vers la next-gen, avec des améliorations techniques qui laissent espérer une ère sous le signe de la 4K et des 60 FPS. La DualSense apporte un vrai plus à l'expérience de jeu, et l'interface de la console est aussi belle qu'efficace. La PS5 offre une expérience de jeu premium tout en silence, et il ne reste plus qu'à attendre de vrais jeux "next-gen" pour qu'elle devienne rapidement indispensable !