Les ventes de consoles rebondissent bien en ce début d'année, merci qui ? Ça s'écrit "PS5"

La pénurie est bel et bien derrière Sony, qui a vu les ventes de PS5 augmenter de 369 % par rapport au premier trimestre 2022. Une envolée qui s'explique en grande partie par la disponibilité des consoles, qu'on trouve désormais assez facilement en rayons et auprès des commerçants en ligne. Ajoutons à cela la popularité de la marque PlayStation sur le Vieux Continent, et on obtient des consoles qui s'écoulent comme des petits pains.

De leur côté, Nintendo et Microsoft concèdent du terrain avec des consoles qui se vendent 18 % et 10 % de moins que l'an dernier. Les raisons de ces baisses sont plus diverses, avec d'un côté une console hybride qui arrive en fin de carrière, s'étant installée dans de très nombreux foyers, et de l'autre des Xbox Series moins populaires mais également un peu plus faciles à trouver au plus fort de la pénurie.

Au total, cela donne une augmentation de 41 % des ventes de consoles, avec 1,5 million de machines écoulées sur les marchés sélectionnés. Si on se focalise sur le mois de mars, on remarque que Sony a multiplié par cinq ses ventes de PS5, un chiffre là aussi à remettre en perspective au regard de la pénurie qui sévissait en 2022. Quant aux ventes d'accessoires, elles sont en hausse de 5 % d'une année sur l'autre avec 4,7 millions de produits vendus.