Marché du jeu vidéo en France : après la grisaille de 2022, pourquoi 2023 s'annonce radieuse

« Malgré les difficultés conjoncturelles de 2022 liées au contexte inflationniste et aux difficultés d'approvisionnement […], l'engouement des Français pour le jeu vidéo se traduit par une demande forte et de très belles performances sur les ventes de software, et notamment pour les jeux PC et les nombreuses nouveautés console sorties en 2022. C'est une dynamique durablement installée qui ouvre des perspectives extrêmement positives pour les années à venir », a commenté la présidente du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL).