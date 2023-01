Le top 10 des jeux que l'on attend avec impatience en 2023

Impossible de démarrer ce top 10 avec autre chose que la suite du véritable chef-d'œuvre qu'était Breath of the Wild. Un nouveau titre de The Legend of Zelda se présente très souvent comme un événement incontournable, et Tears of the Kingdom, attendu le 12 mai 2023 sur Nintendo Switch, ne devrait pas déroger à cette règle.

Après avoir marqué de son empreinte les jeux en monde ouvert, Nintendo devrait enfoncer le clou avec cette suite qui s'annonce encore plus grande et plus belle. Le vaste monde ouvert que Link devra cette fois explorer se voudra également plus aérien, avec un souffle de liberté exacerbé. Dire que l'on a hâte d'y jouer est un euphémisme.