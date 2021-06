Les meilleurs trailers des jeux-vidéo de l'E3 2021

Il était espéré et il était bien là : Forza Horizon 5. Pour ce nouvel opus du jeu de courses orienté arcade, direction le Mexique. Outre des graphismes toujours plus bluffants, le titre de Playground Games proposera notamment un terrain de jeu encore plus vaste, un créateur de courses poussé et du matchmaking plus intelligent.

Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il ne faudra pas avoir trop longtemps à attendre pour profiter du titre sur PC et consoles Xbox (et day one sur le Game Pass), car le jeu est attendu pour le 9 novembre prochain.