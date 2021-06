E3 2021 : Mario + The Lapins Crétins s'offre une suite sur Nintendo Switch

Quatre ans plus tard, Mario + Rabbids: Sparks of Hope est annoncé par le biais d'une fuite sur la boutique américaine de Nintendo. Nous pouvons y découvrir des visuels mais aussi des détails sur le jeu. Le joueur devra composer sa propre escouade de trois personnages pour affronter de nouveaux boss et des adversaires connus. Des pouvoirs inédits seront aussi de la partie.