E3 2021 : Nintendo présente brièvement la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nous savions bien peu de choses au sujet de cette suite avant le Nintendo Direct. Le producteur de la série, Eiji Aonuma, s'étant seulement contenté d'annoncer le portage HD de The Legend of Zelda: Skyward Sword en février dernier. Lors de cet E3, la suite de Breath of the Wild s'est illustrée via un court trailer plutôt avare en informations concrètes. Nous avons tout de même eu droit à quelques images in-game.



Nous vous laissons admirer la bande annonce mise en ligne par Nintendo cette semaine. Enfin, une bonne nouvelle ne venant jamais seule, ce The Legend of Zelda sortira exclusivement sur Nintendo Switch en 2022. Précisons que nous ne connaissons pas encore le titre final du jeu.