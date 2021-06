Cyberpunk 2077 : la page du jeu est de retour sur le PlayStation Store

Ainsi, la page de Cyberpunk 2077 a été mise en ligne sur le PlayStation Store. À l'heure actuelle, les utilisateurs peuvent simplement ajouter le jeu à leur liste de souhaits ou bien le suivre depuis le Store sur PS5 et via l'application mobile. Pour l'instant, la date de sortie n'est pas définie et CD Projekt RED ne s'est pas prononcé officiellement.