Gamescom 2020 : les annonces de la cérémonie d'ouverture à retenir

Longtemps teasée par Geoff Keighley durant l'émission, la saison 2 du Battle Royale très populaire Fall Guys s'est succinctement illustrée avec des costumes et des épreuves inédites. Le jeu VR (Oculus) Medal of Honor: Above and Beyond arrivera en fin d'année et un autre Battle Royale nommé Spellbreak débarquera le 3 septembre. Enfin, le jeu indépendant 12 Minutes se dote d'un casting prestigieux composé de Daisy Ridley, Willem Dafoe et James McAvoy.