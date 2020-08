Call of Duty: Black Ops - Cold War tournera en 120 FPS sur PS5 et Xbox Series X

Oui, Call of Duty: Black Ops – Cold War utilisera les capacités des futures machines de Sony et Microsoft dès leur lancement. En revanche, pour obtenir le titre sur PS4 et sur PS5 (de même chez Xbox), il va falloir débourser quelques euros supplémentaires en se procurant le Pack Cross-gen facturé à hauteur de 74,99€. Une mise à niveau gratuite n'est définitivement pas au programme.