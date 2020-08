State of Play : Crash Bandicoot 4, Hitman 3, Godfall et toutes les annonces à retenir

Annoncé à la Paris Games Week 2017, Spelunky 2 s'est enfin montré pour dévoiler sa date de sortie fixée au 15 septembre 2020. Nous avons ensuite pu découvrir un trailer de Genshin Impact qui arrivera cet automne sur PS4. L'éditeur français Focus Home Interactive a ensuite diffusé une vidéo de Aeon Must Die (2021), un beat'em-up visuellement étonnant qui semble rencontrer de gros soucis de développement. En effet, après le State of Play, une rumeur a évoqué le fait que tous les développeurs auraient démissionné à cause d'un crunch intensif et de salaires non payés. Grosse ambiance...