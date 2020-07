Xbox Games Showcase : voici tous les jeux présentés sur Xbox Series X

Évoquons rapidement Tell Me Why des équipes françaises de Dontnod, dont le premier épisode arrivera dès le 27 août sur Xbox One et PC. Un portage sur Series X est logiquement prévu. Moon Studios a aussi pris la parole pour annoncer que Ori and the Will of the Wisps débarquera sur la prochaine console de Microsoft en 4K et jusqu'à 120 fps. Le soft utilisera la fonctionnalité Smart Delivery