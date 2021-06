Elden Ring : le créateur du jeu livre de nombreux détails sur l'univers, le gameplay et le scénario

Le jeu le plus ouvert jamais conçu par From Software

On s'en doutait à la vue du trailer qui nous a été diffusé jeudi soir, et Miyazaki le confirme : Elden Ring est le jeu le plus ambitieux jamais conçu par le studio dont il est également le président. Et cette ambition se manifeste notamment par l'aire de jeu, plus vaste qu'aucune autre production From Software.

Il faut y voir une approche qui n'est pas sans évoquer un certain The Legend of Zelda : Breath of the Wild, qui révolutionnait sa formule à l'aide de zones gigantesques que le joueur est libre de parcourir ou non. Dans Elden Ring, c'est pareil. Six zones seront à notre disposition, et nous pourrons les explorer dans l'ordre que nous souhaitons. Et ce même si, d'après le réalisateur, un "ordre évident" semble émerger au fil de notre progression.