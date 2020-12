Game Awards 2020 : Mass Effect, Ark II, Perfect Dark et toutes les annonces majeures à retenir

Passons aux contenus additionnels à destination de titres déjà sur le marché. The Elder Scrolls Online aura le droit à l'extension Les Portes d'Oblivion en 2021. Among Us profitera d'une carte supplémentaire en 2021 et Forza Horizon 4 s'associe à Cyberpunk 2077 pour donner accès à des véhicules tirés du jeu dès ce vendredi 11 décembre. Call of Duty Warzone lance sa première saison le 16 décembre et la saison 3 de Fall Guys sera déployée le 15 décembre.