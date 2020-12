Ces français dont les projets feront la Une dans le jeu vidéo en 2021

En termes d'actualité, chargée cette année, nous devons également souligner le travail incroyable mené par les équipes de Asobo. Ce n'est évidemment pas pour rien si nous retrouvons donc David Dedeine et Sebastian Wloch, les fondateurs du studio bordelais, dans cette liste. L'excellent Flight Simulator a propulsé la structure vers d'autres horizons après l'incroyable A Plague Tale: Innocence en 2019. Enfin, DontNod (Life is Strange, Remember Me) et son P.-D.G. Oskar Guilbert sont également évoqués par Jean Zeid ; et pour cause, ils ont récemment insufflé un véritable élan créatif et narratif au jeu vidéo avec Tell Me Why et Twin Mirrors.