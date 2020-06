Cygni et Gestalt : nos coups de cœur indés des conférences gaming

Déjà présenté début mars lors de la PAX East - l'un des derniers événements jeu vidéo organisés avant la pandémie - Gestalt: Steam and Cinder est ce que les puristes appellent un « metroidvania » ; soit le rapprochement du jeu d'action/aventure et du jeu de plateformes en s'inspirant de deux références, Metroid et Castlavania.

Si nous n'avons pas encore pu poser nos mains sur la manette, Gestalt: Steam and Cinder semble fusionner ces deux styles de la plus belle des manières en s'appuyant notamment sur un rendu pixel-art fourmillant de détails. Le rythme et la richesse des niveaux semblent au rendez-vous alors que la sortie est calée « quelque part en 2020 », sur PC et console (PS4, Switch, XOne).