Interview avec Vincent Desmazes, responsable des jeux et des services chez Xbox France

Vincent - Bonjour. Je pense qu'on a déjà trouvé une vitesse de croisière sur cet abonnement. Je pense que notre objectif est de faire grossir la partie PC qui est encore en bêta. Effectivement, nous voulons avoir un abonnement définitif sur PC et qui convienne à tous. Notre but est aussi de grossir notre catalogue sur PC. Nous avons plus de 200 jeux sur le Game Pass console et un peu plus de 100 sur PC. Et je pense qu'à plus long terme, c'est aussi permettre à tous les joueurs où qu'ils soient, sur n'importe quel appareil, de jouer à nos jeux et d'arriver peut-être, à un moment donné, à mettre ça (le Xbox Game Pass) sur mobile.Dans les mois à venir mais non, je n'ai pas forcément de date précise. Ce qui est important à dire, c'est qu'on parle de bêta parce que c'est véritablement l'application qui permet de faire tourner les jeux qui est en bêta. Mais le produit en lui-même, le Game Pass PC avec plus de 100 jeux, n'est pas en bêta. C'est un produit fini. C'est vraiment ce qui permet de le faire tourner sur PC qui est encore en mode bêta.Cela dépend des jeux et des studios. La discussion n'est pas la même avec un gros studio et un petit studio indépendant. Ce qu'on leur dit, et ils le voient d'eux-mêmes d'ailleurs, c'est que ça va leur permettre de s'adresser à une audience un peu plus large. Sur des jeux de catalogue (c'est-à-dire déjà disponibles), l'intérêt c'est aussi de relancer un jeu qui a quelques mois ou quelques années. Et ce que nous constatons, c'est qu'un jeu, à partir du moment où il rentre dans le Game Pass, va multiplier par 7 ses activations par rapport à sa tendance naturelle. Donc c'est hyper intéressant pour eux. Cela peut même grimper jusqu'à une multiplication par 35 pour des plus petits jeux. Donc c'est une aubaine pour eux. C'est à la fois une multiplication des activations mais c'est aussi une multiplication des joueurs. Pour tout développeur et créateur de jeux, son rêve ultime c'est d'avoir un maximum de gens qui jouent à ses jeux et là, c'est une aubaine incroyable.En France, sur une base installée de consoles, nous sommes le pays d'Europe intercontinentale qui détient le plus gros ratio de Game Pass sur console. Et avec l'annonce de la version Ultimate et du Game Pass PC à l'E3, nous avons observé une énorme accélération notamment sur la partie PC. Il y a vraiment eu une adhésion immédiate à l'offre, donc c'est absolument génial. Ultimate a également permis de clarifier l'offre en intégrant le (Xbox Live) Gold. Par exemple, des gens qui détenaient le Game Pass ne comprenaient pas s'il fallait le Gold en plus ou pas. Maintenant, nous avons une offre qui est extrêmement claire avec tout dedans. Donc, nous avons observé une clarification et une augmentation assez nette des abonnements depuis l'E3.Je ne vais pas m'avancer... Ce que je veux dire, c'est que notre objectif avec le Game Pass, mais aussi avec les jeux en boîte, c'est que toute personne puisse consommer les jeux vidéo de la façon dont elle le souhaite. Si tu veux acheter ton jeu en disque dans un magasin, il faut que tu puisses le trouver. Si tu veux l'acheter en version digitale en ligne sur une boutique ou directement sur le Store ou si tu veux l'avoir via un abonnement, il faut que tu aies le choix. Le maître-mot étant le choix, il n'y a pas forcément pour l'instant de raisons de revenir sur le modèle.C'est vrai qu'il y a multiplication des offres et c'est bien normal. Nous avons ouvert la voie il y a 2 ans avec le Game Pass et l'offre a pris très vite, avec un vrai intérêt de la part des joueurs et une véritable envie de jouer de cette manière. Donc c'est assez naturel que les autres, éditeurs ou constructeurs, s'y mettent. Nous sommes plutôt pour cette tendance mais nous sommes encore en phase de transformation. Certains se lancent mais peut-être que dans quelques années ils se diront que le modèle ne leur convient pas forcément, qu'ils n'ont pas les reins assez solides ou que leur catalogue n'est pas assez important pour pouvoir continuer. Ou peut-être que cela fonctionnera très bien. Pour l'instant, c'est assez compliqué à dire. Effectivement, il risque d'y avoir un petit moment de confusion à cause de cette transformation mais ça finira par se clarifier.Ce qui nous intéresse chez Microsoft, c'est d'avoir la plus grande diversité possible avec un catalogue important pour tous les goûts. En tant que Xbox, nous parvenons à attirer beaucoup de marques et de jeux différents sans être tributaire d'un seul studio ou éditeur. Notre véritable force, c'est d'avoir la possibilité d'agglomérer une multitude d'éditeurs et d'acteurs du jeu vidéo, ce qui n'est pas forcément le cas pour tous.Notre service de streaming sera lancé en novembre dans 3 pays, c'est-à-dire USA, Grande-Bretagne et Corée du Sud. Pour la France, cela arrivera un peu plus tard. C'est une question d'infrastructures, de disponibilité de la 5G et de beaucoup de choses qui nous échappent pour l'instant. Actuellement, nous sommes en phase test bêta dans ces trois pays avec 4 jeux. Nous ouvrons la voie et réalisons de nombreux tests. Ce que j'ai découvert chez Microsoft, c'est que nous aimons travailler par itération. Nous testons des choses et si ça marche, nous continuons ou bien nous revenons en arrière. On prend le temps car l'objectif est que, le jour où ce ne sera plus en bêta et que ça arrivera en France, ce soit un produit fini, sûr et qui ne provoquera aucune déception chez les abonnés. Donc nous allons prendre le temps qu'il faudra pour s'assurer que ce sera un produit parfait.Je pense qu'on parviendra à les convaincre mais cela prendra du temps et c'est pour cela que nous prenons également notre temps. Le pire qui pourrait arriver, c'est de lancer un produit qui ne soit pas prêt. Et là, nous sommes sûrs de perdre les joueurs. Ce n'est pas ce que nous voulons faire. Nous le ferons lorsque nous serons sûrs de notre offre et certains que les infrastructures soient nickels dans tous les pays pour accueillir Project xCloud. Pour le moment, nous avons le Game Pass qui marche très bien, c'est une première étape. Puis finalement, le streaming existe déjà dans la musique et dans le cinéma. Je pense que cela viendra naturellement dans le jeu vidéo. Cela prendra du temps car c'est plus exigeant que la vidéo ou la musique.Depuis quelques années, nous sommes dans une logique de transformation et de proposer nos jeux au plus grand nombre quelle que soit la façon de jouer. Donc, si les utilisateurs sont intéressés par Project xCloud et qu'ils veulent jouer à nos jeux sans console, ça nous va très bien. On veut leur donner le choix. Par contre, nous avons une histoire de plus de 15 ans dans l'univers de la console, c'est un pilier historique sur lequel nous avons bâti notre écosystème et il n'est en aucun cas question de le délaisser ou de le mettre de côté. Nos trois piliers actuels sont le Cloud, le contenu, puisque nous avons racheté des studios, et la communauté. Nous nous appuyons sur cette communauté qui est avant tout une communauté de joueurs console. Donc, si des joueurs ne veulent pas aller vers l'univers console en jouant à nos jeux en streaming, c'est très bien. Pour ceux qui sont fidèles à la console, qui aiment jouer à la console, on continuera de les accompagner. Nous privilégierons toujours une expérience ultime sur console.Effectivement, Ori et Cuphead sont arrivés chez Nintendo. Il faut le prendre au cas par cas. Je pense que ces deux jeux allaient très bien avec l'univers Nintendo. Je pense que s'il y a des opportunités qui sont cohérentes, nous ne nous empêcherons pas d'y réfléchir. Mais il a aussi été dit que ce n'est pas notre stratégie d'aller porter tous nos jeux sur Nintendo. L'exclusivité reste quand même un pilier essentiel dans le jeu vidéo. C'est important pour attirer des gens dans notre écosystème. Donc, nous ne renoncerons pas à cela. Ça ne veut pas dire que nous ne serons pas à l'écoute d'opportunités nouvelles. Ben Decker (directeur des services chez Xbox) a également dit que son rêve est de voir le Game Pass partout. Mais c'est un rêve de doux rêveur. Pour l'instant, continuons de grossir notre base sur Xbox, demain sur PC et peut-être à plus long terme sur téléphone... Puis nous verrons pour la suite, mais nous avons le temps.Ce sera forcément personnel mais j'aime beaucoup Ninja Theory (Hellblade). C'est un très beau studio et je suis assez alléché par ce que j'ai vu sur Bleeding Edge, auquel j'ai pu jouer à l'E3. C'est un petit coup de coeur pour Ninja Theory.Pour ce qui est de nouveaux rachats à venir ou pas, je ne peux pas répondre. Je n'en ai pas la moindre idée. Ce que je peux dire, c'est que ce qui prévaut dans le choix de tel ou tel studio, c'est d'une part d'étoffer notre offre de studios, pour pouvoir dans la foulée étoffer notre offre de jeux, mais c'est surtout avoir une vraie variété. En effet, lorsqu'il faut composer une offre Game Pass sur PC, il faut des experts du PC. Donc, nous avons racheté des studios comme Obsidian qui est très bon sur le jeu PC. Nous avons aussi racheté des studios en fonction de leur savoir-faire, pour voir dans quelle mesure ils venaient s'imbriquer dans l'univers (Xbox) Game Studios et est-ce qu'ils venaient ajouter une force à l'équipe déjà existante. Une dernière chose, il fallait jauger leur envie de collaborer avec les autres studios. C'est très important.Quand Double Fine (Brutal Legend, Psychonauts...) a été annoncé à l'E3, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit le patron de Double Fine (Tim Schafer) : "Je suis tellement heureux de rejoindre Microsoft. Nous sommes prêts à bosser avec les autres studios et s'il faut faire de l'excel, on fera de l'excel." Je pense que c'est cela qui a prévalu dans le choix. C'est des gens qui ont envie de collaborer avec d'autres équipes et d'apporter leur savoir-faire. Par exemple, à Playground (Forza Horizon), ils sont très bons dans deux domaines : les jeux de voitures et les univers ouverts. En ce qui concerne les univers ouverts, ils peuvent sans doute apporter leur expertise à d'autres équipes. C'est très enthousiasmant. Donc un jour, si Phil Spencer (le patron de Xbox) veut racheter un studio, il aura la logique de se demander ce que ce studio peut apporter aux autres et ce que les autres peuvent lui apporter.Plusieurs choses. Nous avons une offre pour tous avec Project Scarlett qui arrive et qui s'annonce comme la console la plus puissante jamais créée. Pour les joueurs console, nous avons ce qu'il faut. Si un utilisateur est plus tourné vers l'ordinateur, nous avons le Xbox Game Pass PC. Nous allons vers le mobile avec xCloud... Donc je pense que nous avons des propositions pour tous en terme de services. Nous avons aussi des jeux pour tous avec ces fameux 15 studios qui vont nous permettre d'accélérer la cadence dès février avec Ori (and the Will of the Wisps) puis Bleeding Edge et Minecraft Dungeons . À plus long terme, nous aurons Flight Simulator sur PC...Pour tous les goûts il y a un jeu et puis nous avons l'offre Game Pass à 9,99€/mois qui donne accès à un catalogue immense. Un joueur peut donc trouver son Graal sur chacune de nos offres et c'est pour cela que j'invite tout le monde à nous rejoindre sur Xbox. Nous sommes une communauté ouverte et active. N'oublions pas Mixer qui permet de renforcer notre dimension sociale. Il y en a pour tous les goûts et c'est vraiment enthousiasmant pour celles et ceux qui voudraient nous rejoindre.