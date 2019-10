Le prochain Flight Simulator de Microsoft a (largement) conquis le coeur des testeurs

La Terre comme terrain de jeu

Des conditions toujours plus réelles

Puisqu'il s'agit d'un simulateur de vol, Flight Simulator jouera la carte du réalisme à tous les étages. En effet, Microsoft et Asobo ne travaillent pas seuls puisqu'ils se sont associés à Bing Map. Grâce à des images satellite, les développeurs ont pu recréer pas moins de 400 villes et 40 000 aéroports. Aussi, chaque lieu sera fidèle à la réalité avec des bâtiments ou encore des arbres positionnés au millimètre près. Bien entendu, le tout est magnifié par des graphismes absolument renversants sur PC grâce aux fonctionnalités RTX des Nvidia GeForce 20 series. Le titre utilisera aussi les capacités de la Xbox One X.Histoire de renforcer cette impression de réalisme, le testeur du sitea même pu retrouver sa propre maison dans le jeu (malgré une architecture différente). C'est bien simple, grâce à l'imagerie satellite de Bing, il sera possible de visiter n'importe quel endroit sur Terre. Si, comme le réalisateur du soft Jorg Neumann, vous rêviez de vous rendre au Machu Picchu, ce rêve deviendra réalité grâce à Flight Simulator. Par ailleurs, Neumann a aussi précisé que des hélicoptères devraient arriver après le lancement.L'autre élément qui a frappé les testeurs d'et duest la météo en temps réel. Pour faire simple, si une tempête, ouragan voire même un cyclone se déclenchent dans le monde réel, il sera possible de se frotter à ces conditions extrêmes dans le jeu. Bien entendu, les éléments auront un impact sur la façon de piloter. Les nuages, en plus d'être somptueux, modifieront vraiment les sensations de vol. Ce sera la même chose pour le vent.Il faut bien l'admettre, ce Flight Simulator s'apparente plus à un simulateur de vol qu'à un jeu divertissant. S'il se veut plus accessible que les précédents opus, cet épisode n'en reste pas moins exigeant et pensé avant tout pour les pilotes en herbe. Avec son monde réaliste, sa météo en temps réel, ses nombreuses villes et ses différentes manières de piloter, le titre d'Asobo Studio devrait sans aucun doute devenir la nouvelle référence du genre.Rendez-vous en 2020 pour la sortie de Flight Simulator sur Xbox One et PC. En attendant, une vidéo d'une trentaine de minutes a été mise en ligne. Elle illustre les décors somptueux du jeu dans sa version pré-alpha. Vous pouvez la visionner en haut de cet article.