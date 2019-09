Flight Simulator : Microsoft annonce les Discovery Series et met à jour sa Roadmap

© Microsoft

Microsoft met à jour son programme de développement

© Microsoft

Le feedback pris en compte dès le 25 octobre prochain

Source : Neowin

Comme son nom l'indique, cette initiative tend à faire découvrir, à chaque épisode, une fonctionnalité particulière du nouveau. L'objectif est notamment de répondre en détails aux topics les plus discutés sur les forums propres au soft. Attention toutefois, cette série est, pour l'heure, réservée aux membres du programme « Insider » et nécessite donc une inscription préalable (à cette adresse ).Quoi qu'il en soit, le premier épisode de la série traite du monde que les joueurs seront amenés à explorer, tandis que les épisodes à venir aborderont respectivement la météo, l'aérodynamique ou encore la question des cockpits. La diffusion des prochains épisodes dedébutera pour de bon à compter du 10 octobre, apprend-on.Au delà d'informations relatives à cette série, Microsoft a mis à jour son programme de développement, afin de tenir les fans au courant des avancées et des évolutions à venir sur le projet. On découvre ainsi que le 10 octobre marquera aussi le départ de la seconde phase de la Tech Alpha. Le même jour, cette dernière sera par ailleurs présentée accompagnée de sa propre timeline.Une semaine plus tard, une nouvelle mise à jour du programme de développement est attendue pour dévoiler les grands rendez-vous des prochains mois et les futures étapes du développement. Enfin, le 25 octobre, Microsoft promet de mettre en place un système de feedback pour les premiers retours d'expérience sur l'Alpha de. Les membres du programme « Insider », recevront à cette occasion des informations fraîches sur le développementNotons enfin qu'une première présentation de ce programme dédié au feedback doit avoir lieu début octobre.