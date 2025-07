Il s'agissait du modèle Blackmagic URSA Cine Immersive, reconnaissable grâce à sa double lentille. Ce bijou technologique, commercialisé à plus de 29 000 euros, est spécifiquement conçu pour diffuser du contenu via l'Apple Vision Pro, qui est en mesure de proposer des images immersives en 180 degrés, 8K et 3D.