L'URSA Cine Immersive se caractérise par son système optique stéréoscopique 3D intégrant deux capteurs 8K, capable de capturer un champ de vision à 180 degrés avec prise en charge audio spatiale jusqu'à 90 images par seconde. Chaque œil bénéficie d'une résolution impressionnante de 8 160 x 7 200 pixels, couplée à une plage dynamique de 16 stops garantissant une précision optimale des couleurs.

La caméra embarque deux écrans tactiles HDR de 5 pouces et un écran LCD externe pour le contrôle du statut. La connectique est particulièrement fournie avec des ports 12G-SDI, Ethernet 10G, USB-C et XLR pour l'audio. Un module de stockage de 8 To permet d'enregistrer environ deux heures de vidéo stéréoscopique 8K au format Blackmagic RAW.