Décidément, Apple ne cesse de nous surprendre avec sa stratégie autour du Vision Pro. Après un lancement en demi-teinte et des ventes qui peinent à décoller, on s'attendait à ce que la marque à la pomme mette les bouchées doubles pour proposer rapidement une version plus abordable de son casque de réalité mixte. Mais c'était sans compter sur l'obstination légendaire d'Apple à suivre sa propre voie, quitte à dérouter ses fans les plus fidèles.