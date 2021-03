Apple : le casque AR à 1000 dollars d'ici 2022, les smart glasses en 2025 selon Kuo

En février dernier, un bruit de couloir plutôt sérieux évoquait l'arrivée d'un casque de réalité mixte fabriqué par Apple. Avec ses nombreux capteurs ultra précis et sa définition en 8K, ce modèle semblait ambitieux. Seule ombre au tableau, un prix extrêmement élevé estimé à environ 3000$. Cette semaine, les indiscrétions relayées par l'analyste de TF International Securities Ming-Chi Kuo sont légèrement différentes.



Le principal intéressé affirme qu'un casque de réalité augmentée Apple débarquera en 2022 pour un tarif plutôt fixé aux alentours de 1000$. Il bénéficierait d'un revêtement à mémoire de forme mais aussi de six caméras, d'un capteur LiDAR, d'un ToF et la résolution en 8K serait bien d'actualité. D'autres éléments comme des bandeaux interchangeables et l'audio 3D sont évoqués.