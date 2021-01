Les Apple Glass pourraient voir le jour cette année

En 2019, Apple a (volontairement ?) laissé quelques indices indiquant que ses ingénieurs planchaient sur un appareil dédié à la réalité augmentée prenant la forme d'une paire de lunettes. C'est du moins ce qu'a révélé un fichier au sein d'iOS 13.

Un système interne, baptisé Starboard, permettrait de gérer les éléments de réalité augmentée sur le téléphone puis de les envoyer sur un dispositif, comme des Apple Glass. Selon 9to5Mac, le principe s'apparenterait alors aux applications Watchkit de la première Apple Watch.

Toujours au travers d'iOS 13, certains éléments ont révélé que la société a testé des modes de réalité augmentée pour certaines applications telles que Maps, Find My et Quick Look. La firme de Cupertino aurait d'ailleurs développé des interfaces de programmation permettant aux éditeurs de concevoir des jeux.

Bloomberg expliquait qu'Apple avait non seulement un projet de lunettes AR mais également un casque mélangeant AR et réalité virtuelle. Ce dernier se positionnerait alors face au Microsoft HoloLens.