Apple lancerait un casque puis des lunettes de réalité augmentée dans quelques années

Des rumeurs qui ne datent pas d'hier

Apple est en train de travailler sur des appareils exploitant la technologie de réalité augmentée, rapporte The Information. La firme de Cupertino pourrait lancer en 2022 un casque de réalité augmentée. Puis l'année d'après, des lunettes d'AR.Le média nous apprend que le casque en question, nom de code N301, ressemblerait à une version plus fine de l' Oculus Quest , qui est quant à lui un casque de réalité virtuelle. Le produit d'Apple aurait à la fois des fonctionnalités AR et VR. Il serait équipé de caméras permettant de scanner l'environnement des utilisateurs, lui donnant la capacité de reconnaître des objets, des personnes, des paysages... Un écran haute définition pour l'affichage des informations serait intégré. Bloomberg ajoute que l'appareil est pensé pour le gaming, les vidéos et les rencontres en ligne. En 2021, le groupe américain entrerait en contact avec les développeurs pour le développement d'applications.Apple planche aussi sur un produit plus discret, plus facile à porter, conçu pour être utilisé sur de longues périodes de temps : des lunettes, qui seraient prévues pour 2023. Les prototypes actuels ressembleraient à des lunettes de soleil haut de gamme avec un cadre imposant abritant la puce et la batterie. Mais le design devrait évoluer d'ici à l'officialisation, si le produit finit par sortir (on imagine que la société va se montrer très prudente sur la communication étant donné l'échec du AirPower , annoncé mais jamais commercialisé).Cela fait des années qu'on prête à Apple des ambitions sur l'AR et la VR. Et ces dernières semaines, les fuites se sont multipliées. Nous vous parlions d'ailleurs d'un brevet déposé par Apple pour un casque AR . Plus récemment, la version finale d'iOS 13 nous a teasé un potentiel casque de réalité augmentée conçu par Apple.D'après les rumeurs, Apple collaborerait avec Valve à ce sujet. Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a lui évoqué la sortie de lunettes connectées . Mais ses prévisions d'une disponibilité en 2020 sont sans doute trop optimistes.