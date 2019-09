Facebook se serait associé à Ray Ban pour ses lunettes de réalité augmentée

Nom de code « Orion »

Des informations contradictoires sur un autre partenariat

Source : The Verge

Facebook, à l'ombre de ses activités de réseau social, travaille depuis plusieurs années à faire évoluer les technologies de réalité augmentée pour une commercialisation auprès du grand public.Depuis plusieurs années, l'entreprise de Mark Zuckerberg travaille sur l'évolution de la réalité augmentée et virtuelle au sein de ses laboratoires de recherche, lesOr, selon CNBC , dans un article paru le 17 septembre, Facebook se serait allié à Luxottica, qui produit les lunettes Ray-Ban, pour créer ses propres lunettes de réalité augmentée, répondant au nom de code «».Le but ultime de ces lunettes serait de venir remplacer complètement les smartphones, en permettant de passer des appels téléphoniques et d'afficher un petit écran en réalité augmentée pour contrôler ses lunettes. Si les informations sont exactes, ces lunettes pourraient arriver sur le marché entre 2023 et 2025.Cependant, un second article de The Information est venu contredire, en partie, les informations relatées par. Selon le premier cité, le partenariat de Facebook avec Luxottica ne porterait pas sur les lunettes «» mais sur une autre paire, nommée «», qui impliquerait la participation directe de Ray Ban.Celles-ci n'auraient pas pour but de remplacer les smartphones et pourraient être moins puissantes que les «», mais se rapprocheraient plus des « Snapchat Spectacles » grâce à une caméra intégrée sur la branche des lunettes. En espérant en revanche qu'elles soient de meilleure facture.