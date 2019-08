Les prochaines Snapchat Spectacle vous permettront de filmer en 3D à la première personne

Des photos ou des vidéos 3D

Une charge qui permettra de faire plus de 200 photos

Le Snap Lab a dévoilé le nouveau modèle des lunettes Spectacles, les. Cette version est plus chère que les deux précédentes, mais le prix se justifie par la présence d'une nouveauté de taille par rapport aux itérations antérieures : une seconde caméra 3D à détection de profondeur destinée à la réalité augmentée.Les deux caméras permettent ainsi de. Les captures seront ensuite visibles via un casque en carton qui rappelle fortement le. Ces clichés pourront également être partagés sur Twitter, Instagram ou YouTube, s'il s'agit de vidéos.Les lunettes embarquent également despour pouvoir ajouter des objets comme des confettis ou des cœurs dans les vidéos. On pourra aussi voir un phœnix virtuel qui nous indiquera le chemin.Selon, l'autonomie permettra de prendre, et il faudra compter environ 75 minutes pour une charge complète. Les lunettes se rechargent via USB-C dans leur boîtier et embarquent une mémoire de 4 GB qui permet de stocker jusqu'à 100 vidéos ou 1 200 photos. Enfin, les photos seront capturées en définition 1642 x 1642 et les vidéos en définition 1216 x 1216.Disponibles en précommande, les Snap Spectacles 3 sont affichées au prix deen édition limitée, avec bien évidemment les lunettes, leur étui et le Cardboard. Elles sont disponibles en coloris « charbon » ou « minéral » et la livraison devrait se faire au cours du mois de novembre 2019.