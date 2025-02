L'intelligence artificielle est, dès l'arrivée de ChatGPT, vite devenu le nec plus ultra de tous les grands acteurs du numérique. Les applications les plus téléchargées se sont ainsi toutes lancées dans l'aventure, à l'image de Snapchat, qui s'était mis à proposer son chatbot My AI. Une simple première étape semble-t-il, puisqu'une IA générative d'image va aussi arriver sur l'app.