Au tour de Snapchat d'avoir son IA comme "ChatGPT" !

Pour l'heure, « My AI » ressemble davantage à une version encapsulée de ChatGPT importée dans l'application, qu'une fonctionnalité native. Snapchat met d'ailleurs en garde les utilisateurs immédiatement en indiquant d'une part que les résultats et les réponses proposées peuvent être hors de propos ou manquer de substance, et les invite à ne pas livrer de secrets ni de données personnelles à l'intelligence artificielle. « Comme avec tous les chatbots alimentés par l'IA, My AI est sujette aux hallucinations et peut être amenée à dire à peu près n'importe quoi... désolé d'avance », indique le réseau social pour se dédouaner des quelques réponses farfelues qui pourraient être affichées sur les smartphones de milliers d'utilisateurs.

Les conversations seront en effet stockées et analysées par des tiers pour améliorer le produit dans les prochaines semaines. On comprend donc pourquoi Snapchat met autant ses abonnés en garde, afin de s'éviter des problèmes de non-respect de la vie privée. Les utilisateurs peuvent en parallèle signaler des réponses bizarres à l'entreprise en soumettant un feedback.

Des limites ont également été posées par l'entreprise, pour éviter les dérives qu'a connues Microsoft avec Bing associé à ChatGPT. Le média The Verge indique ainsi que « My AI » ne pouvait pas être écrire des devoirs universitaires et ne proposaient pas de réponses incluant un contenu violent, sexuel ou incitant à la haine.

L'option « My AI » ne sera pas disponible sur l'ensemble des comptes. Les membres Snapchat+, qui payent aujourd'hui quelques euros chaque mois pour des fonctionnalités supplémentaires, auront la primeur de ce chatbot.