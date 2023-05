Quand My AI, le ChatGPT de Snapchat, encourage les relations sexuelles ados-adultes

Comment montrer en 2023 que l'on est une entreprise crédible dans le secteur de la tech ? La réponse est évidente : pouvoir proposer une IA. Depuis ChatGPT, on a vu de très nombreux géants du secteur tenter de proposer une alternative à la création d'OpenAI. Malheureusement, qui dit ruée dit souvent produit pas totalement fini. Ce qui peut être dangereux quand les chatbot sont aussi convaincants.

On avait ainsi déjà pu voir la nocivité de cette technologie mal maîtrisée avec le suicide d'un citoyen belge, poussé par l'IA. Et aujourd'hui, c'est le chatbot de Snapchat, My AI, qui nous rappelle qu'il y a sûrement nécessité à légiférer. En effet, une journaliste de BFM TV vient de montrer que le bot proposé par Snapchat validait les relations entre une adolescente de 13 ans et un homme de 30 ans.