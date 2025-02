Un chiffre impressionnant, surtout quand on le met en rapport avec les smartphones les plus puissants actuellement disponibles sur le marché. Ainsi, on rappelle que le Galaxy S25 Ultra, présenté le mois dernier, et qui est le téléphone haut de gamme le plus puissant à ce jour de Samsung, n'a droit « qu'à » 12 Go de RAM.

L'appareil photo devrait par ailleurs aussi être soigné. Selon les dernières rumeurs, le Xiaomi 15 Ultra aurait droit à une quadruple capteur arrière, avec le Sony Lytia LYT-900 de 50 Mpx en caméra principale, un capteur periscope de 200 Mpx, un téléobjectif de 50 Mpx et un ultra-grand angle de 50 Mpx. Un module selfie de 32 Mpx serait enfin installé à l'avant.