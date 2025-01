L'image partagée par un utilisateur du réseau social montre plus précisément le dos du smartphone. Cette année, Xiaomi aurait choisi un nouveau revêtement avec un dos en verre texturé et rugueux, qui devrait à la fois éviter les traces de doigts et proposer une bonne sensation en main, en évitant l'effet « savonnette » procurés par certains téléphones aux dos lisses.

Plus notable, les images nous donnent un bel aperçu du capteur photo, et celui-ci sera massif. Comme le Xiaomi 14 Ultra, ce prochain smartphone intégrera tous les capteurs dans un logement rond qui prend plus d'un tiers de la surface.