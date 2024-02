Xiaomi 14 Ultra : pourquoi son zoom x5 pourrait battre celui du S24 Ultra en basse lumière

Les visuels partagés sur X.com (ex-Twitter) par Lei Jun, CEO du groupe, nous permettent dans un premier temps de découvrir un produit élégant, décliné en blanc et en noir, et orné d'une face arrière en simili-cuir. Le Xiaomi 14 Ultra nous laisse également apercevoir le cadre métallique de son châssis et la forme à la fois arrondie et légèrement bombée de son îlot central, regroupant ses quatre modules photo.

C'est toutefois sur Weibo que Xiaomi nous en a dit plus sur les spécifications de ces différents capteurs. On apprend ainsi que le Xiaomi 14 Ultra pourra notamment compter sur une caméra principale LYT-900 (1 pouce) de 50 Mpx, disposant d'un système à ouverture variable allant jusqu'à f/1.63. En parallèle, on retrouvera un capteur secondaire 50 Mpx avec zoom x3.2 et un périscopique x5 en 50 Mpx là aussi.