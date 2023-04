Le Xiaomi 13 Ultra est officiel...ement impressionnant, surtout côté photo !

Le Xiaomi 13 Pro dispose de nombreux atouts. On apprécie surtout la qualité de son écran et la vitesse de charge de sa batterie. La partie photographique, co-conçue avec Leica, est une très belle réussite et l’on apprécie la présence d’un capteur de type 1’’ parfaitement exploité.

Ajoutez à cela la phénoménale puissance de calcul du Snapdragon 8 Gen 2, une autonomie plus qu’honorable et une surcouche logicielle agréable (une fois débarrassée de ses bloatwares) et vous comprendrez notre enthousiasme.

Le 13 Pro de Xiaomi serait-il le smartphone Android parfait ? Presque, car il souffre de deux points faibles : un design agaçant (il se salit très vite et se transforme tout aussi rapidement en savonnette si l’on a les mains humides) et un prix élevé. Pour l’acquérir, il faudra tout de même dépenser 1 300 euros, soit pratiquement un SMIC. Est-ce raisonnable ? Assurément non, malgré toutes ses qualités.