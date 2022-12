Les Xiaomi 13 et 13 Pro ont l'air incroyables, surtout en photo, suffisamment pour concurrencer Apple ou Google ?

Xiaomi a collaboré avec le spécialiste de l'optique Leica pour concevoir l'appareil photo de ses deux mobiles. Le Xiaomi 13 Pro compte sur trois capteurs de 50 Mpx chacun. Le module principal, un Sony IMX989 de 1 pouce et avec des pixels de 1.6µm, dispose d'une ouverture de f/1.9 et profite d'une stabilisation optique de l'image particulièrement avancée.

Il est associé à un capteur ultra grand-angle de f/2.2 et 14 mm prenant en charge l'autofocus et un mode macro. Le téléobjectif s'améliore par rapport à la génération précédente, offrant un zoom optique jusqu'à 3x, une ouverture de f/2.0, et la technologie Leica Floating Lens qui permet une distance de mise au point proche de seulement 10 cm.

Le Xiaomi 13 est logiquement un peu moins bien pourvu, mais nous restons dans le haut de gamme. Son capteur principal de 50 MP, f/1.8, 23 mm, 1/1.56", 1.0µm et Hyper OIS s'accompagne d'un ultra grand-angle de 12 Mpx avec une ouverture de f/2.2 ainsi que d'un téléobjectif de 10 Mpx, f/2.0, OIS, et zoom optique jusqu'à 3x, une belle évolution par rapport au Xiaomi 12.

Tout cela n'augure que du bon, même si le traitement logiciel devra se montrer à la hauteur pour espérer des résultats à la hauteur d'un Pixel ou d'un iPhone.