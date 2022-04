Test Xiaomi 12 : le petit flagship incroyablement séduisant

Ceci étant dit, la couverture des gamuts sRGB et DCI-P3 est quasi-parfaite (97,5 %) et permet donc d'obtenir des couleurs vives, et plutôt précises pour le coup (delta E 3,29).

On recommande d'utiliser la roue chromatique disponible dans les réglages pour réchauffer un peu tout cela. Essayez de placer le curseur quelque part entre le jaune et le orange, et vous devriez récupérer un écran beaucoup mieux calibré.