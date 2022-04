Test OnePlus 10 Pro : un smartphone qui manque clairement d'ambition

Le OnePlus 10 Pro reprend les dimensions exactes de son aîné. Ainsi, on retrouve un grand smartphone qui n'est pas non plus géant ; il faudra tout de même de grandes paluches pour le manipuler facilement à une main. La diagonale d'écran et les bordures noires sont identiques, à l'instar du cadre en aluminium. Notez également que les deux faces du téléphone sont en verre Gorilla Glass Victus.

La tranche inférieure accueille toujours le port USB-C, une grille de haut-parleur et le tiroir double SIM. Ce dernier est bien équipé d'un joint en caoutchouc, malgré la disparition de la certification IP68. On imagine donc que le OnePlus 10 Pro est tout de même en mesure de survivre à quelques éclaboussures et gouttes de pluie.

Les boutons de réglage du volume sont toujours sur la tranche gauche et celui de mise sous tension sur la tranche droite. Seul le bouton « alert slider » change de position et se retrouve un peu plus haut. Mais alors, où sont les changements ? Il faut retourner le téléphone pour les voir. Le dos du smartphone en verre dépoli avec un effet satiné est très esthétique. Il présente également l'avantage de ne pas marquer les traces de doigts.