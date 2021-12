Les Xiaomi 12 et 12 Pro officialisés : tout ce qu'il faut savoir

Sous le capot, c'était attendu, on trouvera le flambant neuf Snapdragon 8 Gen 1 . Récemment dévoilé par Qualcomm, ce SoC dernier cri propose des performances en hausse de 20 à 30 % par rapport à un Snapdragon 888. Le Xiaomi 12 pourra aussi être équipé de 8 à 12 Go de RAM LPDDR5, et 128 ou 256 Go de stockage. Côté batterie, Xiaomi table sur un accumulateur 4 500 mAh rechargeable à 100 W.

La partie photo comprend trois capteurs à l'arrière et un à l'avant. Au grand-angle, on retrouvera un Sony IMX766 offrant 50 mégapixels sur une surface de 1/1.56". Stabilisé, son objectif ouvre à f/1.9. Un module ultra grand-angle l'accompagne (13 mégapixels ; 1/3.06" ; f/2.4) ainsi qu'un téléobjectif 5 mégapixels (50 mm). À l'avant, un capteur 32 mégapixels permettra de se tirer le portrait.