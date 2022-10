Les Xiaomi 12T et 12T Pro officiellement annoncés : tout pour la photo ?

Les deux smartphones seront commercialisés à partir du 13 octobre 2022 dans les coloris noir cosmique, argent lunaire et bleu ciel. Le Xiaomi 12T (8/256 Go) est annoncé à 649 euros, et le Xiaomi 12T Pro (8/256 Go), à 799 euros.

Du 4 au 13 octobre, une offre de précommande permet d'obtenir une tablette Redmi Pad en cadeau pour l'acquisition de l'un des deux modèles, que ce soit sur le site officiel mi.com ou chez les revendeurs partenaires : Orange, Bouygues Télécom, SFR, Free, Fnac, Darty, Boulanger, Auchan,

Cdiscount et Rue du Commerce.