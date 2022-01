Lancement global imminent pour les Xiaomi 12 et 12 Pro ? Les smartphones repérés chez un vendeur indonésien

Dans l'attente d'en savoir plus, revenons succinctement sur les spécificités des Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro.

Haut de gamme, les deux appareils se présentent sous deux formes distinctes. Le premier est équipé d'un écran AMOLED Full HD+ de 6,28 pouces quand l'autre propose une diagonale de 6,73 pouces en QHD+. Les deux gèrent cependant une fréquence de 120 Hz, et disposent d'un poinçon central abritant un appareil photo 32 mégapixels.

Équipés l'un comme l'autre d'un SoC Snapdragon 8 Gen 1 de dernière génération, ils peuvent être configurés jusqu'à atteindre les 12 Go de RAM pour 256 Go de stockage interne. Le Xiaomi 12 embarque une batterie de 4500 mAh rechargeable à 67W en filaire et 50W sans-fil. Le 12 Pro grimpe à 4600 mAh et peut se recharger à 120W avec un chargeur adapté (on reste à 50W sans-fil).

Enfin en photographie, le premier smartphone compte sur un trio composé d'un grand-angle 50 mégapixels (1/1.56"), d'un ultra grand-angle 13 mégapixels (1/3.06") et d'un télémacro 5 mégapixels. Le Xiaomi 12 Pro opte pour un trio de capteurs 50 mégapixels, qui comprend notamment un grand-angle de meilleure facture (1/1.28") et un téléobjectif 2x.

En prenant en compte le taux de change, les deux smartphones sont proposés à l'import entre 510 et 650€. On doit en revanche s'attendre à une addition bien plus salée pour les modèles internationaux. L'an passé, le Xiaomi Mi 11 avait été lancé à partir de 649€.