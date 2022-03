Xiaomi 12 et 12 Pro : la date de sortie et les prix français dévoilés

Les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro seront commercialisés dès le 28 mars dans les boutiques spécialisées, sur le site officiel du constructeur et en partenariat avec certains opérateurs français. D'ici là, une offre de précommande est lancée, et permet d'obtenir une montre connectée Xiaomi Watch S1 d'une valeur de 269€.

Les smartphones seront disponibles en noir, bleu et violet dans les tarifs et configurations suivantes :