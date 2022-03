On connaît les prix européens des Xiaomi 12 et 12 Pro avant leur présentation

Concernant le Xiaomi 12, et selon les informations récemment partagées par MySmartPrice, celui-ci devrait être décliné en deux versions : l’une de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, et l’autre, elle aussi équipée de 8 Go de RAM, mais d’une capacité de stockage s’élevant à 256 Go. Du côté du Xiaomi 12 Pro, il faudra aussi logiquement compter sur deux itérations. La première embarquera 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, contre 12 Go de RAM et un stockage interne similaire pour la deuxième itération.