Les prix européens et les fiches techniques des Xiaomi 12 viennent de fuiter

Le média affirme avoir pu découvrir à l’avance les prix européens de la gamme. Selon ses sources, le Xiaomi 12 serait proposé à 800 euros dans sa version 128/8 Go et à 900 euros pour celle de 256/8 Go. Ce tarif grimpe lorsque l’on monte en gamme, puisque le Xiaomi 12 Pro devrait être commercialisé entre 1 000 et 1 200 euros selon les configurations, 256/8 Go et 256/12 Go respectivement. Cet écart de prix semble assez important pour une simple différence de 4 Go de RAM, et il n’est pas sans rappeler le positionnement du Samsung Galaxy S22 .